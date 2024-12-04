خالد زين رئيسًا شرفيا للاتحاد المصري للتجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - التجديف، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي اختيار المستشار خالد زين، ليكون رئيسًا شرفيا للاتحاد المصري للتجديف، بالإضافة الي تكليفه برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، وللجنة الفنية، تحت أشرف اللواء شريف القماطي تقديرا وعرفانا كأحد أهم رموز التجديف والرياضة في مصر، تم اختياره

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، اجتماعه الرسمي مساء الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بمقر نادي المعادي واليخت بكورنيش المعادي، حيث اعتمد المجلس العديد من القرارات الهامة التي تعكس رؤية مستقبلية لتطوير رياضة التجديف في مصر.

مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف يعتمد قرارات هامة في اجتماع مجلس الإدارة

أبرز قرارات المجلس:

1. توجيه الشكر والتقدير للدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد السابق، وللدكتورة رانيا علوان، والمهندسة نورهان مصطفى حنفي، والكابتن حسن عميرة، أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك علي جهودهم المتميزة واسهاماتهم القيمة في تطوير رياضة التجديف في مصر

2. تقديرا وعرفانا للمستشار خالد زين، أحد أهم رموز التجديف والرياضة في مصر، تم اختياره ليكون رئيسًا شرفيا للاتحاد المصري للتجديف، بالإضافة الي تكليفه برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، وللجنة الفنية، تحت أشرف اللواء شريف القماطي.

3. تعيين القبطان محمد سلامة نائبًا لرئيس الاتحاد.



4. تشكيل لجنة مالية للإشراف على الإدارة المالية للاتحاد، وتضم الأستاذ أحمد الحمادي، وإيهاب زارع، ومصطفى عبد الجواد، وهبة أحمد (القائم بأعمال المدير المالي)، على أن تقوم اللجنة بعمل توصيات مالية على الموضوعات المالية قبل التنفيذ.

5. الموافقة على تجديد الثقة واستمرار اللواء محمد نور سالم مديرًا تنفيذيًا للاتحاد.

اللواء شريف القماطي

تشكيل اللجان:

- اللجنة الفنية: برئاسة المستشار خالد زين، وعضوية مصطفى عبد الجواد، القبطان محمد سلامة، سيف نجم، والقبطان أحمد لطفي، تحت إشراف اللواء شريف القماطي.

- اللجنة القانونية وفض المنازعات: برئاسة المستشار خالد زين، تحت إشراف اللواء شريف القماطي.

- لجنة المسابقات: برئاسة المهندس حسين رزق، بإشراف القبطان أحمد لطفي.

- لجنة الأدوات: برئاسة سيف نجم، بإشراف مصطفى عبد الجواد.

- لجنة الأكاديميات: برئاسة المهندس هشام صفوان، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة الأندية: برئاسة المهندس مدحت خليل، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة الحكام: برئاسة الحكم الدولي أحمد حلمي، بإشراف القبطان أحمد لطفي.

- لجنة الرقمنة والتكنولوجيا: برئاسة المهندس أيمن كمال، بإشراف المهندس حاتم قنديل.

- اللجنة الإعلامية: برئاسة وليد عبد المنعم، بإشراف اللواء شريف القماطي.

- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: برئاسة الدكتورة رانيا علوان، بإشراف أحمد الحمادي.

- اللجنة الطبية: برئاسة الدكتور محمد هاني، بإشراف المهندس حاتم قنديل.

- لجنة السلامة والصحة المهنية: برئاسة عمر سلطان، بإشراف العقيد محمد خلف.

- لجنة المرأة: برئاسة المهندسة نورهان مصطفى، بإشراف المهندس إبراهيم أيوب.

- لجنة الشباب: برئاسة الكابتن علي علاء، بإشراف القبطان محمد سلامة.

- لجنة الانتقاء والتوجيه: برئاسة الدكتور محمد هاني، بإشراف العقيد محمد خلف.

- لجنة التجديف داخل الصالات: برئاسة عمرو يوسف، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة التجديف الشاطئي: برئاسة كمال حسن، بإشراف القبطان محمد سلامة.

- لجنة ذوي الهمم: برئاسة سيف نجم، بإشراف المهندس إبراهيم أيوب.



- لجنة الحكماء: برئاسة اللواء طارق عميرة، بإشراف اللواء شريف القماطي.

- لجنة المجري: برئاسة الدكتور حسين عبد السلام، بإشراف أحمد الحمادي، وتكليف المهندس عبد المعز يحيى بملف تطهير المجري مع الاتحاد الدولي.

قرارات إضافية:

- تكليف المهندس حاتم قنديل بالإشراف علي الفعاليات والمهرجانات والأحداث الرياضية.

- تكليف الدكتور محمد حسين رزق بإجراء اختبارات للاعبين للمشاركة في برنامج التنمية الخاص بالاتحاد الدولي.

- تعيين المستشار محمد الأسيوطي مستشارًا قانونيًا للاتحاد.

- التعاقد مع مجدي عفيفي، المدير الإداري للمنتخبات القومية، لاستمراره في أداء مهامه بالاتحاد، وذلك تقديرًا لمسيرته المتميزة وعطائه الكبير بعد بلوغه سن التقاعد.

- فتح باب انتقالات اللاعبين بين الأندية وفقًا للوائح الاتحاد المصري للتجديف، وذلك اعتبارًا من 4 وحتى 31 ديسمبر 2024، بمناسبة انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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