الرياضة - 02:43 - هل يعيد كولر إمام عاشور لتشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - كل المؤشرات تؤكد اقتراب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي أمام أورلاندو بايريتس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الأخيرة في تدريبات الفريق الأحمر، حرص كولر على تجهيز إمام عاشور بشكل قوي في النواحي البدنية والفنية للدفع به بشكل أساسي.

ويخطط كولر لإعادة محمد مجدي أفشة إلى دكة البدلاء، ليكون ورقة رابحة خلال سير لقاء أورلاندو بايريتس، على أن يتواجد عاشور في التشكيل الأساسي.

وكان الأهلي قرر تغريم إمام عاشور مليون جنيه، واستبعاده من مواجهة البنك الأهلي في الدوري، بعد دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، حارس الأحمر.

واختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي تغادر إلي جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.