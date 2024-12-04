ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كلاسيكو الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كلاسيكو الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال - أخبار كلمتك

كلاسيكو الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - يلتقي أرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد 

قبل مباراة اليوم فاز مانشستر يونايتد في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مقابل 20 مباراة فاز بها ارسنال بينما انتهت 18 مباراة بالتعادل.

وشهدت المباريات السابقة تسجيل اليونايتد 88 هدفا مقابل 74 هدفا سجله أرسنال.
 

ترتيب مانشستر يونايتد وأرسنال 

ويحتل آرسنال وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز التاسع بـ19 نقطة.


التشكيل المتوقع لآرسنال ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.
الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد آرسنال 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، شاو.

الوسط: ديالو، أوجارتي، كاسيميرو، دالوت.

الهجوم: برونو، راشفورد، جارناتشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق