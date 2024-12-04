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أبرزهم شوبير ويوسف أيمن، غيابات الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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أبرزهم شوبير ويوسف أيمن، غيابات الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

أبرزهم شوبير ويوسف أيمن، غيابات الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويغيب عن بعثة الأهلي المتجه إلي جنوب أفريقيا كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، محمد عبد الله، علي معلول، مصطفى أبو الخير.

قائمة الأهلي 

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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو  

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب أفريقيا ظهر اليوم.‏

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على ستاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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