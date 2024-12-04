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الرياضة - 02:26 - تشغيل تجريبي لـ «مونوريل» شرق النيل بدون ركاب| صور - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - تشغيل تجريبي لـ «مونوريل» شرق النيل بدون ركاب| صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - تشغيل تجريبي لـ «مونوريل» شرق النيل بدون ركاب| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - مونوريل شرق النيل.. نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لـ «مونوريل شرق النيل» للتشغيل التجريبي بدون ركاب من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي.

أبرز المعلومات عن مونوريل شرق النيل

- يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

- يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق - غرب النيل)، 100 كم بعدد 35 محطة.

المونوريل

- يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المقرر زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

- تميز بأنه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

قطار المونوريل

- تجذب مونوريل شرق النيل الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية.

- يمثل المونوريل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

-يربط مونوريل شرق القاهرة إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).

مونوريل القاهرة

- ساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

-يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.

مونوريل القاهرة

- يتميز المونوريلبتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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