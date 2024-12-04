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الكاف يعلن موعد انطلاق حفل جوائز الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

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الكاف يعلن موعد انطلاق حفل جوائز الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

الكاف يعلن موعد انطلاق حفل جوائز الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميا أن حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء سيُقام في قصر المؤتمرات بمراكش يوم الاثنين 16 ديسمبر.

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وقال الكاف إن الحفل سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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