الرياضة - 01:52 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - سعر الذهب في مصر.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، مقارنًة بحالة الاستقرار التي كان سجلها صباح تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4205.75 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3855.25 جنيها 3834.25 جنيه عيار 21 3680 جنيها 3660 جنيها عيار 18 3154.25 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2453.25 جنيه 2440 جنيه عيار 12 2102.75 جنيه 2091.5 جنيه عيار 9 1577.25 جنيه 1568.5 جنيه

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

صعد سعر الذهب عيار 22 خلال منتصف التعاملات عند مستوى 3855.25 جنيه للبيع، 3834.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات إلى مستوى 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، حالة من الارتفاع داخل أسواق الصاغة المصرية الآن نحو 3154.25 جنيه للبيع، 3137.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية الآن عند 2453.25 جنيها للبيع، 2440 جنيها للشراء.

الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر نحو 2643.36جنيه للبيع، 2643.09 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

في حين بلغ سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات اليوم نحو 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12في منتصف التعاملات نحو 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل نحو 4205.75 جنيهات للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21

سجل نحو 3680 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 3154.25 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب

سجل نحو 29440 جنيها في مصر اليوم.

سعر الذهب عالميا

سجل نحو 2643.36دولار للأوقية.