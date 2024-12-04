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مبالغ هائلة، مديونية اتحاد الكرة قبل رحيل مجلس علام (مستندات) - أخبار كلمتك

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مبالغ هائلة، مديونية اتحاد الكرة قبل رحيل مجلس علام (مستندات) - أخبار كلمتك

مبالغ هائلة، مديونية اتحاد الكرة قبل رحيل مجلس علام (مستندات) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - تداول الوسط الرياضي نسخة من مديونية اتحاد الكرة خلال المجلس الحالي برئاسة جمال علام. 

ومن المقرر أن يتسلم المجلس الجديد برئاسة هاني أبوريدة، اتحاد الكرة عقب الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وبلغت إجمالي مديونية اتحاد الكرة 834,409402 مليون جنيه. 

وتنوعت المديونية بين ستاد القاهرة الدولي والتي وصلت مديونية اتحاد الكرة له 6185469 جنيه.

بينما وصلت مديونية اتحاد الكرة لدى وكالة مكافحة المنشطات إلى 10.800000 مليون جنيه.

يذكر أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة صرح خلال الساعات الماضية بأن قيمة مديونيات الجبلاية تبلغ قيمتها 700 مليون جنيه خلال فترة 3 سنوات تقريبًا تحت رئاسة جمال علام.

وجاءت المديونيات لاتحاد الكرة خلال فترة مجلس علام بالمستند كالتالي: 

 

ولم يتسنى لـ كلمتك التأكد من صحة المستند.

و يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة  جمال علام، اجتماعًا الأسبوع المقبل لإنهاء عدد من الملفات قبل تسليم مسؤولية مجلس الجبلاية إلى قائمة هاني أبوريدة التي فازت بالتزكية. 

ويعتبر أول القرارات في اجتماع اتحاد الكرة ، استمرار اللجان المتواجدة داخل  الاتحاد  لحين مراجعة أعمالها وإنهاء كافة الملفات حتى تسلم مجلس هاني أبوريدة إدارة الجبلاية. 

ومن المقرر أن يراجع مجلس علام كافة القرارات منذ فتح باب الترشيح وحتى إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر الجاري. 

وتسمى الفترة الحالية “ فترة ريبة”، وهي حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تكون فترة تيسير   الأعمال وليس لاتخاذ قرارات. 

على صعيد آخر، اتفق جمال علام مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار على تحديث المعدات المستخدمة حاليًّا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى حسب بيان للمجلس.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة 

ويهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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