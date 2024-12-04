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15 صورة ترصد مران الأهلي الأخير قبل السفر لمواجهة أورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

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15 صورة ترصد مران الأهلي الأخير قبل السفر لمواجهة أورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي الأخير قبل السفر لمواجهة أورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب إفريقيا ظهر اليوم.‏

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أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

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وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق استاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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