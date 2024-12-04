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هانيا الحمامي وسنا إبراهيم تتأهلان لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش - أخبار كلمتك

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هانيا الحمامي وسنا إبراهيم تتأهلان لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش - أخبار كلمتك

هانيا الحمامي وسنا إبراهيم تتأهلان لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - الإسكواش، تأهلت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

هانيا الحمامي في ربع نهائي بطولة هونج كونج

ووصلت هانيا الحمامي إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة (3-0)، في الدور الثاني من البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (12-10) - (11-9) - (11-7).

وتخوض هانيا الحمامي مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام اللاعبة البلجيكية تيني جيليس.

سنا إبراهيم تصل ربع نهائي بطولة هونج كونج

وتأهلت سنا إبراهيم لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصلت سنا إبراهيم إلى الدور ربع النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد انسحاب اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي في الشوط الثالث من المباراة التي كانت تجمع بينهما في الدور الثاني.

وتخوض سنا إبراهيم مواجهة قوية في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة المصرية نوران جوهر واللاعبة جولي كينج.

4 مصريات في ربع نهائي بطولة هونج كونج

ويشهد الدور ربع النهائي حتى الآن تواجد 4 لاعبات مصريات وهن، نور الشربيني ونوران جوهر وسنا إبراهيم وهانيا الحمامي.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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