المصري يخوض آخر تدريباته اليوم قبل السفر إلى موزمبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - يخوض فريق المصري البورسعيدي مرانًا وحيدًا قبل سفره إلى موزمبيق لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض فريق المصري البورسعيدي مرانه اليوم بستاد الكلية الحربية قبل السفر إلى موزمبيق فجر غد الخميس لمواجهته بالبطولة الكونفدرالية أمام بطل موزمبيق.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة بلاك بولز والمصري عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1- المصري 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- إنيمبا 0

4- بلاك بولز 0

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا ثمينًا على نظيره أنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

مواعيد مباريات المصري في كأس الكونفدرالية

الجولة الأولى.. المصري × إنيمبا النيجيري، 27 نوفمبر 2024 (2-0)

- الجولة الثانية.. بلاك بولز الموزمبيقي × المصري، 8 ديسمبر 2024.

- الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري، 15 ديسمبر 2024.

- الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك، 5 يناير 2025.- الجولة الخامسة.. إنيمبا النيجيري × المصري، 12 يناير 2025.

- الجولة السادسة.. المصري × بلاك بولز الموزمبيقي، 19 يناير 2025.

قائمة المصري في رحلة موزمبيق

وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، أحمد عيد، خالد صبحي لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، البنيني سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

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