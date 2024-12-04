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مدرب سيدات سلة الأهلي يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لبطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

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مدرب سيدات سلة الأهلي يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لبطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

مدرب سيدات سلة الأهلي يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لبطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:29 مساءً - عقد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اجتماعا مهما مع الجهاز المعاون صباح اليوم، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق منافسات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في السنغال.

ووضع خيري مع جهازه المعاون لـ الأهلي برنامجا خاصا للفريق، استعدادا لبداية منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل.

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة سيدات السلة في السنغال

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» في السنغال، للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 4-16 ديسمبر الجاري. 

 وقام الدماطي بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بخصوص السفر والإقامة وملاعب التدريب.

طارق خيري يعلن قائمة سيدات سلة الأهلي 

وأعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعد أن حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال أكتوبر الماضي.

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏  

‏‎‏‎ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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