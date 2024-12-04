الرياضة - 12:22 - بعد قرار التأمينات بزيادة الحد الأدنى.. موعد صرف معاشات يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - معاشات يناير 2025.. بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بزيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني، ارتفع معدل البحث من قبل أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وجاء ذلك القرار لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

زيادة المعاشات

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى للمعاش بنحو 195 جنيهًا، ليصبح 1495 جنيهًا، بدلًا من 1300 جنيه، وأيضا رفع لحد الأقصى للمعاش بنحو 1520 جنيها، ليصبح 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه.

كما رفعت الهيئة أيضا الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14.500 جنيه مقارنةً بـ12.600 جنيه، وجاءت هذه الزيادة وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاش

ووفقا لقرار التأمينات الاجتماعية، فمن المقرر تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة أجر الاشتراك التأميني، بدءا من 1 يناير 2025.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنتِ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات شهر يناير 2025، يبدأ صرفها من يوم 1 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وجاء جدول شرائح التأمينات الاجتماعية، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، بدءً من العام الجديد 2025، على النحو التالي:

- قيمة معاش الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة: 1495 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 1725 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 1840 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 2300 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 2645 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 2990 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة: 3335 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة: 3680 جنيها.

- قيمة معاش الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة: 4025 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة: 4370 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 4715 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5060 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5405 جنيهًا.

- قيمة معاش الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

ويتمكن كبار السن من صرف معاشات يناير 2025، من خلال الأماكن التالية:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات

- من يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1500 جنيها.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.

- من يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه ويحصل على مبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

- كل المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه، سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.