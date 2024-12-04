الرياضة - 12:05 - خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من خلال موقعها الإلكتروني، استعدادًا لبدء عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حتى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، من خلال زيارة الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

الخطوة الثالثة: اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: الضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة: كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

الخطوة السادسة: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

الخطوة السابعة: مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

الخطوة الثامنة: تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

الخطوة التاسعة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وعقب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، يتم تحضير الأوراق التالية:

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أكدت وزارة التعليم، على الطلاب بضرورة دفع رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، والتي تقدر بــ 158 جنيهًا، المقسمة على: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.