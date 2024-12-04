الرياضة - 11:48 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر «الآن» | آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:48 صباحاً - سعر الذهب الآن في مصر.. شهد سعر الذهب الآن حالة من التراجع الملحوظ في أسواق الصاغة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك بعدما شهد حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات.

سعر الذهب الآن

ويستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، التحديث اللحظي لـ سعر الذهب، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 4200 جنيه للبيع، و4177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما حقق سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نطاقا سعريا نحو 3850 جنيه للبيع، و3829 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل الآن في السوق المحلي نطاقا سعريا نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر عند مستوى 3150 جنيه للبيع، و3132.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2450 جنيه للبيع، و2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل مستوى سعريا نحو 2100 جنيه للبيع، و2088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1575 جنيه للبيع، و1566.5 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى 29400 جنيهًا للبيع، و29240 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2641.65 دولارا للبيع، و2641.38 دولارا للشراء.

سعر الذهب بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2024

وصل سعر الذهب عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 84.336 دولار للبيع، و83.879 دولار للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وصل إلى 77.308دولار للبيع، و76.886 دولار للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 73.794 دولار للبيع، و73.392 دولار للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق إلى63.252 دولار للبيع، و62.874 دولار للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 49.172دولار للبيع، و48.906 دولار للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 42.147 دولار للبيع، 41.937 دولار للشراء.