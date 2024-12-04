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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - ترتيب الدوري الإسباني،  يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره فريق أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "سان ماميس" في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز أمس على مايوركا بنتيجة 1/5، بينما يمتلك أتلتيك بلباو 26 نقطة ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول البطولة.

وعاد فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني بعد الفوز علي ريال مايوركا 5-1 في مباراة مُقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، ليعزز صدارته لجدول البطولة برصيد 37 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو


1. برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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