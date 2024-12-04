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ألونسو: طرد نوير تسبب في زيادة المخاوف أمام بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

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ألونسو: طرد نوير تسبب في زيادة المخاوف أمام بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

ألونسو: طرد نوير تسبب في زيادة المخاوف أمام بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - أعرب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن سعادته الغامرة بالتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا، بعد الإطاحة بفريق بايرن ميونخ، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا. 

وقال ألونسو في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "فخورون للغاية بالتأهل، كانت مباراة صعبة للغاية في أليانز أرينا أمام فريق مثل بايرن، حتى بعشرة لاعبين من الصعب للغاية اللعب أمامهم، لا يهم كيف لعبنا، ما يهم أننا في الدور التالي ونحن سعداء".

وأضاف: "كانت لدينا خطة، البطاقة الحمراء لـ نوير تسببت في بعض من عدم الارتياح لنا، تحدثنا عن ذلك بين الشوطين وكيف يمكن أن نلعب بصورة أفضل أمام 10 لاعبين، وتغيرنا بعض الشيء، تمتعنا بثبات أكبر وصبر أكبر في انتظار الفرص".


وتابع: "عرضية جريمالدو كانت رائعة وهدف تيلا كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، عانينا حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن هذا أمر طبيعي في أليانز أرينا".

وبالنظر إلى الحديث بينه وبين جوشوا كيميتش عقب اللقاء، أوضح: "نحن زملاء، أنا أقدره كثيرًا وأقدر كيف تطور في السنوات الأخيرة، أتمنى له الأفضل وأنا على قناعة تامة بأن البايرن سيحظى بموسم رائع".

وأتم بالحديث عما تبقى في الكأس: "نحن الآن في ربع النهائي، لا نتحدث عن المباراة النهائية فلا فائدة من ذلك، نحن مستعدون الآن للقرعة".

بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

وأقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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