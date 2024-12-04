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الرياضة - 10:34 - اليوم.. صلاح على أعتاب إنجاز جديد مع ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:34 - اليوم.. صلاح على أعتاب إنجاز جديد مع ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - اليوم.. صلاح على أعتاب إنجاز جديد مع ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - ليفربول ونيوكاسل.. يقود النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء ضد نظيره نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يتسلح نيوكاسل يونايتد في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، بالارض والجماهير في مواجهة ليفربول والذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه.

ليفربول في مواجهة نيوكاسل

يطمح ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي والمضي قدمًا في رحلته للتتويج باللقب.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بحصيلة 34 نقطة جمعها من الفوز في 11 لقاء والتعادل في مباراة والهزيمة في مثلها.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي عن مطاردة أرسنال في وصافة الدوري الإنجليزي.

ويعول ليفربول في حسم مباراة اليوم على نجمه المصري محمد صلاح والذي يواصل تألقه مع الريدزوسجل صلاح بشكل عام مع ليفربول هذا الموسم 13 هدفا وصنع 11 في 20 لقاء بمختلف المسابقات مع الريدز.

ويعد محمد صلاح أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها آرني سلوت مدرب الريدز في المنافسة بقوة على حصد ألقاب جميع البطولات التي يخوض منافساتها خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، من مساء غدًا “الأربعاء”، مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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