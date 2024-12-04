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الرياضة - 10:34 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر | عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:34 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر | عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر | عيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - سعر الذهب الآن.. حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الصاغة المصرية نحو 3675 جنيهًا للبيع، 3655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

ويقدم موقع كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــا.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4- 12 2024 داخل المحلات الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة الآن نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حافظ سعر الذهب عيار 22 على استقراره في سوق الصاغة الآن عند 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 في الأسواق بمصر الآن عند 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا داخل محافظات مصر، نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تداولات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري في سوق الصاغة إلى 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل أسواق الصاغة نحو 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر الآن إلى 1579.25 جنيه للبيع، و1570.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب عالميًا، فسجل اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة بمصر نحو 2645.79 دولار للبيع، و2645.52 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في أسواق الصاغة بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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