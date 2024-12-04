الرياضة - 10:34 - «فلكيا».. موعد شهر رمضان 2025 وإجازة عيد الفطر المبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - موعد شهر رمضان 2025.. تزامنًا مع بداية شهر جماد الثاني، يبحث العديد من المسلمين في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد شهر رمضان 2025 وموعد إجازة عيد الفطر.

موعد شهر رمضان 2025

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان للعام الهجري 1446 والعام الميلادي 2025، يوم السبت الموافق 1 مارس المقبل 2025، وذلك طبقًا للتواريخ المثبتة في التقويم الهجري لعام 1446 هـ.

إمساكية شهر رمضان 2025

ويتم تحديد عدد أيام شهر رمضان 2025 إذا كان 29 يومًا أو 30 يومًا، من خلال رؤية هلال الشهر الجديد من قبل دار الإفتاء الموجودة في البلاد، حيث يتم تحري الهلال يوم 29 من رمضان، لتحديد اليوم التالي إما أن يكون المتمم من رمضان أو الأول من شوال.

موعد تحري هلال شهر رمضان 2025

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان 2025 يوم الجمعة الموافق 29 شعبان و28 فبراير، لتحديد إن كان الأول من مارس بداية شهر رمضان أو المتمم من شعبان، سيكون هلال شهر رمضان لعام 2025 مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل حتى 37 دقيقة، وتصل مدة ظهوره في سماء مكة المكرمة إلى 33 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2025

تتفاوت ساعات صيام شهر رمضان 2025 في الدول الإسلامية، لتصل ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 2025 إلى 13 ساعة، ومع مرور الأيام تزداد عدد ساعات الصيام تدريجيا.

أطول أيام شهر رمضان 2025

وتصل عدد ساعات الصيام في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2025 إلى 14ساعة صيام، لتكون الأيام الأخيرة من رمضان 1446 هجريًا أطول عدد ساعات صيام مقارنةً بباقي الأيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن يتم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تحري هلال شهر شوال يوم السبت الموافق 29 من شهري رمضان ومارس، ووفقًا للحسابات الفلكية والتقويم الهجري، تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2025 يوم الأحد الموافق 30 مارس.