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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره فريق أتلتيك بلباو، علي أرضية ملعب "سان ماميس" ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فيران جراسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جولر، رودريجو، كيليان مبابي.
 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز أمس على مايوركا بنتيجة 1/5، بينما يمتلك أتلتيك بلباو 26 نقطة ويحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول البطولة.

 

وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لاعب وسط ريال مدريد، أوريلين تشواميني، إلى قائمة الفريق الملكي للمباراة، بعد أن تعرض للإصابة في وقت سابق.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.


خط الهجوم: جونزالو، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 


تنطلق  مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 


تذاع  مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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