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الرياضة - 10:18 - واشنطن ترفض بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:18 - واشنطن ترفض بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:18 - واشنطن ترفض بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة، رفضها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعرب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام عن معارضته لأي وجود إسرائيلي دائم في غزة.

وأضاف باتيل، أنّ هذا الأمر يتعارض مع عدد من المبادئ التي حدّدها الوزير بلينكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحصل تقليص للأراضي في غزة. أكثر من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم.

من جانبه.. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الجنرال بات رايدر، إنّ موقف الولايات المتحدة هو أنّ إسرائيل يجب أن لا تستمر في احتلال غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد القضاء على التهديد.

وأضاف أنهم سيواصلون التشاور مع شركائهم الإسرائيليين بشأن هذا الموضوع، لكن الأهمّ هو تحقيق وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء هذا النزاع الرهيب.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مفاده بأن الجيش الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني.

واستنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية، قالت الصحيفة الأمريكية، إنها رصدت في وسط قطاع غزة تسريع لأعمال بناء هذه القاعدة بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة، ما يؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطّط لوجود طويل الأمد في القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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