أول تعليق من نوير بعد الطرد أمام ليفركوزن وتوديع كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - قدم مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اعتذارًا لزملائه على طرده في مباراة باير ليفركوزن أمس الثلاثاء، التي خسرها العملاق البافاري بهدف على ملعبه أليانز أرينا، ليودع منافسات كأس ألمانيا من ثمن النهائي.

وقال نوير في تصريحات نقلها موقع “سكاي ألمانيا”: “كانت تلك الحالة حاسمة في المباراة، وهذا يؤلمنا وأشعر بالأسف، اعتذرت للفريق وكنت آمل أن يكون هناك تسلل في اللقطة”.

وأضاف: “لم يعد بمقدوري تغيير الأمر، ارتكبت خطأ ويتوجب عليَّ تقبل الأمر، لسوء الحظ لم تكن أمامي خيارات أخرى”.



وتابع: “بالطبع لم يكن من السهل إكمال المباراة بعد الطرد على الرغم من أننا أبلينا البلاء الحسن كفريق، لكن الطرد كان مؤلمًا بالطبع”.

وعاد للحديث عن الطرد: “لم أحاول إيذاء المهاجم لكني لم ألمس الكرة أيضًا، هذه هي المشكلة، هو ركض تجاهي وحاول الاصطدام بي، ولكن كوني لم أسدد الكرة، فأنا أتقبل القرار”.

وبدوره علق جوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، الذي حضر اللقاء: “يكون الأمر صعب دائمًا على حارس المرمى، فإذا تراجع إلى الوراء كثيرًا فقد يعاني من انفراد صعب وهذا ليس بالأمر الجيد، في تلك اللقطة كان لايمر كان في وضع جيد في الثنائية (مع فريمبونج)”.

وأتم: “في النهاية كان القرار دائمًا في حدود ملليمتر، ولكن قرار الطرد لا جدال فيه، دائمًا ما أتقن مانو (نوير) التعامل مع المساحات، ولكن في تلك اللقطة كان من الأفضل الانتظار”.

وأقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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