موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاه نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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