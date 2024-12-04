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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاه نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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