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الرياضة - 10:02 - اليوم.. مرموش يقود فرانكفورت ضد لايبزيج فى مواجهة صعبة بـ كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:02 - اليوم.. مرموش يقود فرانكفورت ضد لايبزيج فى مواجهة صعبة بـ كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - اليوم.. مرموش يقود فرانكفورت ضد لايبزيج فى مواجهة صعبة بـ كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:02 صباحاً - يصطدم فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة مواجهة صعبة ضد نظيره لايبزيج في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس ألمانيا.

وسيكون فريق آينتراخت فرانكفورت في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب "ريد بول ارينا" ضيفًا ثقيلاً على نظيره لايبزيج.

لايبزيج وآينتراخت فرانكفورت

يطمح النجم المصري عمر مرموش في قيادة آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على غريمه لايبزيج وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل للدور التالي في بطولة كأس المانيا.

ويراهن آينتراخت فرانكفورت في حسم مباراة اليوم على عمر مرموش الذي يقدم موسم تاريخي مع الفريق في جميع البطولات.

وتألق عمر مرموش مع آينتراخت فرانفكورت الألماني، وسجل هدفين في فوز فريقه مؤخرًا على هايدينهايم برباعية نظيفة في الجولة 12 من الدوري الألماني.

ويمتلك عمر مرموش رصيده من الأهداف في الموسم الحالي بالدوري الألماني إلى 13 هدفا في وصافة هدافين البطولة خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وصنع 7 أهداف كالأكثر صناعة في الدوري بالموسم الحالي، ليصبح رصيد مساهماته 20 مساهمة.

و يتصدر عمر مرموش ترتيب الأكثر مساهمة في الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي والإسباني) برصيد 20 مساهمة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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