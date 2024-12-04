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الرياضة - 10:02 - بقوة 5.7 درجة: زلزال جديد يضرب مقاطعة «إيلوكوس نورت» الفلبينية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:02 - بقوة 5.7 درجة: زلزال جديد يضرب مقاطعة «إيلوكوس نورت» الفلبينية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:02 - بقوة 5.7 درجة: زلزال جديد يضرب مقاطعة «إيلوكوس نورت» الفلبينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:02 صباحاً - أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيلوكوس نورت، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكر المعهد حسبما ذكرت قناة إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن مركز الزلزال وقع على بعد أربعة كيلومترات جنوب غرب بلدة بانجي، وعلى عمق 23 كيلومترا.. وحذر من احتمال وقوع توابع زلزالية عقب الهزة الأرضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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