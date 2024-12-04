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الرياضة - 09:46 - طقس الإسكندرية.. نوة قاسم تضرب المحافظة اليوم وتحذير مهم من الأرصاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - طقس الإسكندرية.. نوة قاسم تضرب المحافظة اليوم وتحذير مهم من الأرصاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - طقس الإسكندرية.. نوة قاسم تضرب المحافظة اليوم وتحذير مهم من الأرصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - طقس الإسكندرية.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، تزامنًا مع أول أيام نوة قاسم، التي تعد واحدة من أشد النوات الشتوية.

نوة قاسم بالإسكندرية

وتضرب نوة قاسم محافظة الإسكندرية، بداية من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، ليبدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من «الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس الإسكندرية

ومن المتوقع أن تؤثر نوة قاسم على باقي السواحل الشمالية بتقدم الوقت، لتتراوح بين خفيفة ومتوسطة وذلك في «البحيرة، ومطروح، ودمياط، وبورسعيد، والدقهلية، وشمال سيناء».

طقس الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، ليسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد توضح حالة الطقس

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، مع سقوط الأمطار على فترات متقطعة وفي مجملها متفاوتة الشدة وتخص المدن الساحلية وشمال الدلتا بسبب استقبال نوة قاسم.

نوة قاسم

وتصاحب نوة قاسم، موجة جديدة من الأمطار الرعدية والغزيرة والرياح واضطرابات البحر التي تضرب المدن الساحلية الشمالية في مصر من كل عام على الإطلاق.

نوة قاسم

ويصل تأثير نوة قاسم إلى الملاحة البحرية مسببة ارتفاع الأمواج بشكل كبير عن المستويات الطبيعية لتصل إلى 60- 80 مترًا، وهبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، مما تؤدي إلى تتوقف حركة الملاحة وأعمال الصيد خلال فترة النوة لحماية الصيادين والسفن من المخاطر.

نوة قاسم 2024

وأعلنت الجهات التنفيذية بالمحافظة «شركة الصرف الصحي، شركة المياه، شركة الكهرباء» رفع حالة الطوارئ القصوى ودرجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تصاحب نوة قاسم التي تعد من أشد النوات على الإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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