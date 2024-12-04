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الرياضة - 09:46 - الأهلي يغادر إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو.. وكولر يحدد موقف داري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - الأهلي يغادر إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو.. وكولر يحدد موقف داري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - الأهلي يغادر إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة أورلاندو.. وكولر يحدد موقف داري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة منافسة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حرص على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة اليوم الأربعاء.

وعلى جانب آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق أمس الثلاثاء لمدة 24 ساعة وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويختار مارسيل كولر المدير الفني، عقب مران الفريق اليوم اللاعبين الذين سيصطحبهم لمواجهة بطل جنوب أفريقيا، كما سيحسم المدرب السويسري، اللاعبين المصابين في الفريق الأول، وموقفهم من السفر، خاصة وسام أبو علي وأشرف داري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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