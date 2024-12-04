الرياضة - 08:52 - حدث وأنت نائم| بلاغ رضوى الشربيني ضد بلوجر شهير.. ومقتل «إمام وخطيب» بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها الاستماع لأقوال رضوى الشربيني في بلاغها ضد بلوجر بتهمة التشهير، وأخ يقتل شقيقه في الشرقية بسبب «بيت العيلة»، وقرار عاجل من محكمة جنح الجيزة بشأن المخرج عمر زهران، وغيرها من القضايا التي نستعرضها في هذا التقرير.

لعنة الميراث.. في الشرقية بسبب «بيت العيلة»

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه، بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث، وجرى نقل المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه.

البداية عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مستشفى الأحرار التعليمي باستقبال جثة "رضا. إ.ع" 44 عامًا، إمام وخطيب، مقيم قرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، وبه إصابات بالجسد تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني، " السيد" 51 عامًا، محام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية، وجود خلافات بين المتهم وشقيه بسبب الميراث "خلاف على منزل سكني" وحدثت بينهما مشاجرة أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بآلة حادة، وجري نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تحرر المحضر اللازم، بالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

قرار عاجل من محكمة جنح الجيزة بشأن المخرج عمر زهران

قررت محكمة جنح الجيزة تأجيل محاكمة المخرج عمر زهران، على خليفة اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري، لاستدعاء المجني عليها، مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة اليوم، ادعى الحاضرون مع المخرج عمر زهران، مدنيًا مقابل مليون وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تهمة البلاغ الكاذب، كما طلب استدعاء المُبلغ، والمدعو مصطفى الملا، عامل لديها، وزوجها المخرج خالد يوسف، وكذا تفريغ الرسائل المتبادل بين المُبلغ والمتهم لنفي التهمة عن موكله.

كما ادعى وكيلا شاليمار شربتلي، مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد كتعويض مدني مؤقت، وطلب تفريغ رسائل الواتساب الخاصة بالمتهم الأول والثاني «عنتر»، وكذا الرسائل المتبادل بين المتهم الأول وإحدى شهود النفي اللاتي احضرهن المتهم بالجلسة السابقة.

وفي نهاية الطلبات أصر دفاع المتهم على إخلاء سبيل موكله بأي ضمان مادي تراه المحكمة.

الاستماع لأقوال رضوى الشربيني في بلاغها ضد بلوجر بتهمة التشهير

استمعت النيابة المختصة، لأقوال الإعلامية رضوى الشربيني، في بلاغها ضد البلوجر عبد الله محمد صانع محتوى خليك راجل، والذي تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بضبط وإحضار البلوجر عبد الله محمد صانع محتوى خليك راجل، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به المستشار جميل سعيد عن موكلته رضوى الشربيني.

وأوضحت الإعلامية رضوى الشربيني خلال البلاغ، أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحمل الإساءة لها والتقليل من شأنها.

وأرفقت رضوى الشربيني فيديوهات للبلوجر عبد الله محمد، تضمنت ألفاظ سب وقذف وإهانة وتشهير ما سبب لها قلقا نفسيا وإزعاجا.

حاول سرقتهما.. ضبط عاطل قتل ربة منزل وأصاب زوجها بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل متهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها أثناء قيامه بسرقتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمقتل ربة منزل واصابة زوجها علي يد عاطل.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، قيام عاطل بإنهاء حياة ربة منزل وإصابة زوجها خلال قيامه بسرقتهما، بمنطقة دار الكتب دائرة المركز، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

جلسة مزاح انتهت بجثة.. حبس المتهمين بقتل صديقهما في الجيزة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بقتل صديقهما بعد وصلة ضرب وتعذيب، بغرض المزاح معه بمنطقة إمبابة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم إمبابة مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال طالب ثانوي مصاب بكدمات وجروح لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الجثة عليها آثار تعذيب وضرب حيث جرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الجريمة صديقي المجني عليه، طالبين في ثانوي عام، حيث قاما بتكبيل يديه بحبل داخل محل، وقاما بالتعدي عليه بالضرب حتى فارق حياته متأثراً بإصابته، وتركاه في محل الجريمة ولاذا بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجناة من خلال كاميرات مراقبة رصدت الجريمة، وتم إلقاء القبض على الطالبين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، حيث أكدا أنهما كان يمازحان المجني عليه.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.