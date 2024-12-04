الرياضة - 08:36 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر صباخ اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ليواصل الاستقرار الذي يشهده منذ أمس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3675 جنيها للبيع، و3655 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الذهب العالمي لـ 2650.34 دولار.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيها 4177.25 جنيه عيار 22 3850 جنيها 3829 جنيها عيار 21 3675 جنيها 3655 جنيها عيار 18 3150 جنيها 3132.75 جنيه عيار 14 2450 جنيها 2436.75 جنيه عيار 12 2100 جنيها 2088.5 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4200 جنيه للبيع، و 4177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3850 جنيها للبيع، و 3829 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3675 جنيها للبيع، و3655 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3150 جنيها للبيع، و 3132.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2450 جنيها للبيع، و 2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2100 جنيه للبيع، و 2088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1575 جنيها للبيع، و 1566.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 29400 جنيه للبيع، و 29240 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2650.34 دولار للبيع، و 2650.07 دولار للشراء.