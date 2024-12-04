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الرياضة - 08:20 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:20 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:20 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:20 صباحاً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك الأهلي المصري، الذي سجل فيهما نحو 49.77 جنيه للبيع، و49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 49.81 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.77 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 49.77 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.79 جنيه 49.69 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.79 جنيه 49.69 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك البركة 49.77 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 49.77 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 49.79 جنيه 49.69 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 49.79 جنيه 49.69 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنوك مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 49.81 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

- 49.79 جنيه للبيع.

- 49.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 49.79 جنيه للبيع.

- 49.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.79 جنيه للبيع.

- 49.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني

- 49.79 جنيه للبيع.

- 49.69 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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