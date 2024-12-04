الرياضة - 07:16 - استقالات جماعية لكبار المساعدين بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:16 صباحاً - أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم /الأربعاء/، تقديم كبار المساعدين للرئيس الكوري "يون سيوك-يول" استقالاتهم بشكل جماعي بعدما رفع الأحكام العرفية عقب ساعات من فرضها.

وأوضح المكتب الرئاسي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن رئيس السكرتارية الرئاسية "جونج جين-سوك" ومستشار الأمن الوطني "شين وون-سيك" وكبير المساعدين الرئاسيين للسياسات "سيونج تيه-يون" وغيرهم من كبار موظفي المكتب الرئاسي، قدموا استقالاتهم بشكل جماعي.

وجاءت الاستقالات بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية، أمس الثلاثاء، متهما المعارضة بتعطيل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.

ورفع "يون" الأحكام العرفية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد تصويت الجمعية الوطنية.