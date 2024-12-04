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الرياضة - 07:16 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:16 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر2024، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وفقا لـ طقس اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 22 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 8

رفح 21 9

رأس سدر 24 11

نخل 19 3

كاترين 16 2

الطور 23 11

طابا 20 6

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 11

مطروح 21 12

السلوم 20 9

سيوة 21 9

رأس غارب 25 13

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 22 11

أسيوط 22 9

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 25 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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