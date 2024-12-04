الرياضة - 05:10 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:10 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3675 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4200 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3150 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2450 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29400 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2642 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3735 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3210 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2510 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.