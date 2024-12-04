مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نيوكاسل ضد ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:49 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية بمختلف دوريات وملاعب العالم ومنها الدوري الإنجليزي “البريميرليج” والدوري الاسباني وكأس ألمانيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

نيوكاسل ضد ليفربول - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

أستون فيلا ضد برينتفورد - الساعة 10:15 مساءً - beIN Sports HD 7.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10:15 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

ريال مدريد، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتليتك بلباو ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

كولن ضد هيرتا برلين - الساعة 7 مساءً

فولفسبورج ضد هوفنهايم - الساعة 7 مساءً

لايبزيج ضد آنتراخت فرانكفورت - الساعة 9:45 مساءً - قناة دبي الرياضية

كارلشروهر ضد أوجسبورج - الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

فيورنتينا ضد إمبولي - الساعة 10 مساءً

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2



الخالدية ضد ألتين أسير - 04:00 مساءً- Abu Dhabi Sports Asia، beIN Sports AFC HD.

القوة الجوية ضد التعاون - 04:00 مساءً - Abu Dhabi Sports Asia، beIN Sports AFC HD.

الوكرة ضد رافشان - 06:00 - Abu Dhabi Sports Asia، beIN Sports AFC HD.

الكويت ضد الحسين إربد - 06:00 مساءً - Abu Dhabi Sports Asia، beIN Sports AFC HD.

شباب الأهلي ضد ناساف كارشي - 06:00 مساءً - Abu Dhabi Sports Asia، beIN Sports AFC HD.

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