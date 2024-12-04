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الرياضة - 03:49 - يتصدرها ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:49 - يتصدرها ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:49 - يتصدرها ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:49 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 4-12-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي، وقمة أرسنال ضد مان يونايتد.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامبتون X تشيلسي - 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

إيفرتون X وولفرهامبتون - 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

نيوكاسل X ليفربول - 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X نوتينجهام فورست - 9.30 مساء - beIN Sports HD 4

أرسنال X مانشستر يونايتد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا X برينتفورد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

القوة الجوية `X التعاون - 4 مساء

الوكرة X رافشان - 6 مساء

الكويت الكويتي X الحسين إربد - 6 مساء

شباب الأهلي X ناساف كارشي - 6 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

كولن X هيرتا برلين - 7 مساء

فولفسبورج X هوفنهايم - 7 مساء

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 9.45 مساء

كارلسروه X أجسبورج - 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

فيورنتينا X إمبولي - 10 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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