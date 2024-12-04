الرياضة - 03:49 - يتصدرها ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:49 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 4-12-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي، وقمة أرسنال ضد مان يونايتد.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامبتون X تشيلسي - 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

إيفرتون X وولفرهامبتون - 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

نيوكاسل X ليفربول - 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X نوتينجهام فورست - 9.30 مساء - beIN Sports HD 4

أرسنال X مانشستر يونايتد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا X برينتفورد - 10.15 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

القوة الجوية `X التعاون - 4 مساء

الوكرة X رافشان - 6 مساء

الكويت الكويتي X الحسين إربد - 6 مساء

شباب الأهلي X ناساف كارشي - 6 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

كولن X هيرتا برلين - 7 مساء

فولفسبورج X هوفنهايم - 7 مساء

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت - 9.45 مساء

كارلسروه X أجسبورج - 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

فيورنتينا X إمبولي - 10 مساء