الرياضة - 03:17 - هنشتريها بكام النهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:17 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-12-2024 حيث استقر سعر الفراخ اليوم بالبورصة والأسواق على آخر تراجع سجله الثلاثاء الماضي، بنحو 4 جنيهات للفراخ البلدي، وذلك حسبما أفادت به بورصة الدواجن بتحديثها الأخير.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-12-2024

وحافظ سعر الفراخ في البورصة المحلية على انخفاضه الأخير، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 69 جنيهًا، وفي الأسواق، وتراوحت أسعار البيع للمستهلكين ما بين مبلغ 70 و79 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالفراخ البلدي، فبلغ سعر الكيلو الواحد في البورصة قيمة 114 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق ما بين مبلغ 119 و125 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 4-12-2024

وشهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء تباينًا في الأسواق، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا، وفقًا للمنطقة ونوع التاجر. بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

وفيما يخص البيض البلدي، فقد تراوحت أسعاره اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية بين 160 و170 جنيهًا.