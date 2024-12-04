الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:55 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور، ما يحدث في ملف البحث عن مدير كرة جديد للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في وقت سابق أكدنا أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يدرس السيرة الذاتية للعديد من الأسماء لشغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي".

وأضاف:"محمد رمضان جهز قائمة مختصرة لشغل المنصب وعلى رأس تلك القائمة وليد سليمان وعلاء ميهوب".

واختتم:"كان هناك تفكير في محمد شوقي ولكنه يفضل استكمال مسيرته التدريبية ولا يفضل العمل في الجانب الإداري".