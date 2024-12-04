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الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:55 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور، ما يحدث في ملف البحث عن مدير كرة جديد للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في وقت سابق أكدنا أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يدرس السيرة الذاتية للعديد من الأسماء لشغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي".

وأضاف:"محمد رمضان جهز قائمة مختصرة لشغل المنصب وعلى رأس تلك القائمة وليد سليمان وعلاء ميهوب".

واختتم:"كان هناك تفكير في محمد شوقي ولكنه يفضل استكمال مسيرته التدريبية ولا يفضل العمل في الجانب الإداري".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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