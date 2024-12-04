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جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام - أخبار كلمتك

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جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام - أخبار كلمتك

جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 صباحاً - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب عدم تعاقد الجبلاية مع خبير أجنبي، لتولي مسئولية لجنة الحكام في الفترة الحالية.

 

حكامنا بخير

وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: "علاقة اتحاد الكرة بجميع الأندية على مستوى عالٍ جدًّا، وعلاقتنا مع الأهلي والزمالك جيدة، وهناك مراسلات بينهم وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفيفا، والأندية تشعر بالظلم، والخطأ التحكيمي خطأ بشري غير مقصود، ويجب أن ندعم التحكيم خاصة أنهم على قمة التحكيم في إفريقيا، وحكمنا بخير".

الدوري الاستثنائي كان يجب تطبيقه بعد كورونا

وأكمل: "كابتن الخطيب رئيس الأهلي، شخصية محترمة جدًّا وكذلك حسين لبيب رئيس الزمالك، وفكرة الدوري الاستثنائي كان يجب أن تفعل وكان من المهم أن تطبق بعد كورونا، والأندية وافقت على نظام البطولة ولم يتم فرض الأمر عليهم سواء من الاتحاد أو الرابطة، والفكرة كانت موجودة في الاتحاد من قبل".

 

رفضنا التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي

وعن سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي: "فضلنا عدم التعاقد مع أجنبي في الوقت الحالي، خاصة أننا في نهاية مدتنا، وتحدثت مع ياسر عبد الرؤوف أن تلك الفترة هي انتقالية، ورفضنا التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام يتخطى مدتنا، وتعاقدنا مع ميكالي بسبب ارتباط المنتخب ببطولة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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