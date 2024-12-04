جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات - أخبار كلمتك

جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات - أخبار كلمتك

صراع على مراحل، مصطفى الفقي يكشف توقعاته لما يحدث في سوريا - أخبار كلمتك

صراع على مراحل، مصطفى الفقي يكشف توقعاته لما يحدث في سوريا - أخبار كلمتك

بتهمة "التمرد"، المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحي - أخبار كلمتك

بتهمة "التمرد"، المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحي - أخبار كلمتك

ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:55 - خالد الغندور: الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بمنتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بمنتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بدعم الإرهابيين في سوريا - أخبار كلمتك

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بدعم الإرهابيين في سوريا - أخبار كلمتك

اعتماد الهواري، إلهام شاهين تبدأ تصوير سيد الناس - أخبار كلمتك

اعتماد الهواري، إلهام شاهين تبدأ تصوير سيد الناس - أخبار كلمتك

جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام - أخبار كلمتك

جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - خالد الغندور: جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - خالد الغندور: جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:23 - موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:23 - موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول 2025/2024، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025، حيث تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مصير الطلاب.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص امتحانات نصف السنة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 من نفس الشهر.

طلاب الشهادة الإعدادية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت «التربية والتعليم» على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر وضع جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 من قبل الإدارات التعليمية المختلفة وإخطار كافة المدارس به بمدة كافية ليتمكن الطلاب من استذكار دروسهم.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت المدارس تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي المقرر لهم التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات 158 جنيها بجميع مكاتب البريد وفوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

طلاب الشهادة الإعدادية

وأضافت المدارس في تنبيهاتها للطلاب: ندعو جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى سرعة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والحصول على إيصال السداد، ثم إحضار نسختين من الإيصال إلى المدرسة.

وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي قائلة: لن يتم السماح للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية بتسديد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، بإجمالي 158 جنيهًا.

اقرأ أيضاً
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. وطريقة الحصول على كود الطالب

خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والرسوم والأوراق المطلوبة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق