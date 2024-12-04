الرياضة - 01:23 - موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول 2025/2024، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025، حيث تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مصير الطلاب.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص امتحانات نصف السنة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 من نفس الشهر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت «التربية والتعليم» على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر وضع جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 من قبل الإدارات التعليمية المختلفة وإخطار كافة المدارس به بمدة كافية ليتمكن الطلاب من استذكار دروسهم.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت المدارس تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي المقرر لهم التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات 158 جنيها بجميع مكاتب البريد وفوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

وأضافت المدارس في تنبيهاتها للطلاب: ندعو جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إلى سرعة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والحصول على إيصال السداد، ثم إحضار نسختين من الإيصال إلى المدرسة.

وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي قائلة: لن يتم السماح للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية بتسديد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، بإجمالي 158 جنيهًا.