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الرياضة - 01:07 - اليوم.. استئناف بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:07 - اليوم.. استئناف بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - اليوم.. استئناف بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:07 صباحاً - أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استئناف شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

590 مكتب بريد لسحب كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت مي عبد الحميد أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد، ويمكن الإطلاع على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الضغط هنـــــــــا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وشددت على عدم التزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث إن العبرة ليست بشراء كراسة الشروط مسبقًا ولكن بنظام الأولويات الذي يطبقه الصندوق والمحدد مسبقًا، مشيرة إلى ضرورة قيام المواطنين برفع المستندات مكتملة على الموقع الإلكتروني للصندوق وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــا.

بيع 220740 كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأضافت مي عبد الحميد أنه عقب إغلاق الإعلان، ووفقًا لما ورد في كراسة الشروط في صفحة 43، سوف يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن «نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز والمدن المعلن عنها، وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة والأرمل ويعول، ثم المطلقة والمطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل «المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول»، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا «في حالة المتزوج - الأرمل - المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأوضحت أنه يتم إخطار المواطنين المرفوضين «غير منطبق عليهم شروط الإعلان» بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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