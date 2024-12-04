الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 نحو 3675 جنيها للبيع و3655 جنيها للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4200 جنيها للبيع و4177.25 جنيها للشراء.

وترصد بوابة كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2024 في سوق الصاغة وتأتي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 4200 جنيهًا للبيع، و4177.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 3850 جنيهًا للبيع، و3829 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم الأربعاء نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3132.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 2450 جنيهًا للبيع، و2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2100 جنيهًا للبيع، و2088.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 نحو 29400 جنيهًا للبيع، و29240 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو2643.04 دولار للبيع، و2642.77 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4200 جنيهًا 4177.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3850 جنيهًا 3829 جنيهًا سعر الذهب عيار 21 3675 جنيهًا 3655 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 3150 جنيهًا 3132.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2450 جنيهًا 2436.75 جنيه سعر الذهب عيار 12 2100 جنيهًا 2088.5 جنيه سعر الذهب عيار 9 1575 جنيهًا 1566.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 29400 جنيهًا 29240 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2643.04 دولار 2642.77 دولار

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها

سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024