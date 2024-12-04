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الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عقوبات كل من جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ومباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" القرارات هي إيقاف جوزيه جوميز ست مباريات، بجانب إيقاف مروان حمدي لاعب بيراميدز ست مباريات".

وأضاف:" كما تم معاقبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالإيقاف مباراتين، بجانب حرمان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من حضور المباريات".

واختتم الغندور:" تم حفظ الشكوى ضد كل من المهندس خالد مرتجي والدكتور سعد شلبي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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