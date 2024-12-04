الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عقوبات كل من جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ومباراة الأهلي وبيراميدز.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" القرارات هي إيقاف جوزيه جوميز ست مباريات، بجانب إيقاف مروان حمدي لاعب بيراميدز ست مباريات".
وأضاف:" كما تم معاقبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالإيقاف مباراتين، بجانب حرمان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من حضور المباريات".
واختتم الغندور:" تم حفظ الشكوى ضد كل من المهندس خالد مرتجي والدكتور سعد شلبي".
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