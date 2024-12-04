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الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. يبحث العديد من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، للتعرف على موعد صلاة المغرب في كافة المحافظات والمدن والعواصم، طبقًا للمواعيد المعلنة.

مواقيت الصلاة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص 

موعد صلاة الظهر 11:46 ص 

موعد صلاة العصر 36: 2 

موعد صلاة المغرب 4:56 م 

موعد صلاة العشاء 6:18

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص 

موعد صلاة الظهر 11:51 

موعد صلاة العصر 2:39 

موعد صلاة المغرب 4:58 م 

موعد صلاة العشاء 6:21    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:01 

موعد صلاة الظهر 11:42 م 

موعد صلاة العصر 2:31 م 

موعد صلاة المغرب 4:51 م 

موعد صلاة العشاء 6:13 م   

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49 

وقت صلاة الظهر 11:34 

موعد صلاة العصر 2:29 م 

وقت صلاة المغرب 4:49 م 

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص 

موعد صلاة الظهر 11:40 ص 

موعد صلاة العصر 40: 2 

موعد صلاة المغرب 5:01 م 

موعد صلاة العشاء 6:18

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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