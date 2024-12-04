حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، محذرة من التقلبات الطقس التي تشهدها البلاد.

الأحوال الجوية اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الطقس اليوم ، حيث تسيطر الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 22 15
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 11
العريش 22 08
رفح 21 09
رأس سدر 24 11
نخل 19 03
كاترين 16 02
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 23 11
العلمين 22 11
مطروح 21 12
السلوم 20 09
سيوة 21 09
رأس غارب 25 13
الغردقة 26 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 22 11
بني سويف 22 10
المنيا 22 11
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 24 10
الأقصر 24 15
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 10
أبو سمبل 25 11

الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

الطقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار الاثنين 2 ديسمبر 2024

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا الاثنين

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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