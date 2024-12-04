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ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - أقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، يحتضنها ملعب أليانز أرينا.

 

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17. 

 

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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تشكيل بايرن ميونخ 

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تشكيل باير ليفركوزن

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أرقام قبل مواجهة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

يقدم البايرن مستويات مميزة في كأس ألمانيا، بالفوز في الدور الأول على أولم الناشط في الدرجة الثانية (4-0)، قبل أن يتفوق على ماينز في الدور الثاني بنفس النتيجة.

وآخر مرة نجح فيها البايرن في تسجيل 4 أهداف على الأقل في مباراتين متتاليتين في كأس ألمانيا، كان في ربع نهائي ونصف نهائي موسم (2017-2018) بالفوز بنتيجة (6-0) أمام باديربورن وبعدها (6-2) على ليفركوزن بالذات.

نجح البايرن في تجاوز ثمن نهائي كأس ألمانيا في آخر 14 مرة وصل فيها إلى ذلك الدور، ويعود آخر سقوط له في تلك المرحلة إلى ديسمبر 2006 بالخسارة أمام ألمانيا آخن (4-2)، ولكن هذه هي ثاني مرة يصل فيها البايرن إلى ثمن النهائي الكأس في آخر 5 سنوات.

تعد مباراة اليوم هي أول مواجهة يخوضها البايرن في آخر 7 سنوات أمام حامل لقب كأس ألمانيا، ونجح البايرن في آخر مواجهة في الفوز على دورتموند (2-1) في ديسمبر 2017.

وتمكن البايرن في التغلب على حامل لقب الكأس في آخر 5 مواجهات، وتعود آخر هزيمة للسقوط أمام شالكة في نصف نهائي موسم (2001-2002) بهدفين دون رد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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