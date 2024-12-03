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الرياضة - 11:42 - البنتاجون يعلن تنفيذه ضربة عسكرية في سوريا «دفاعًا عن النفس» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:42 - البنتاجون يعلن تنفيذه ضربة عسكرية في سوريا «دفاعًا عن النفس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:42 - البنتاجون يعلن تنفيذه ضربة عسكرية في سوريا «دفاعًا عن النفس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - قال مسؤول في البنتاجون، مساء اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، نفذت ضربة واحدة على الأقل "دفاعًا عن النفس" في منطقة دير الزور خلال الليل، دون أن يفصح عن المستهدَف فيها.

وأوضح المسؤول من واشنطن لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الضربة لا صلة لها بتقدم قوات معارضة للنظام السوري حاليًا في البلاد.

وكان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع، باتريك رايدر، دعا الأطراف المتنازعة في سوريا لخفض التصعيد المستمر منذ الأربعاء الماضي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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