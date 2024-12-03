حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها - أخبار كلمتك

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - كشف المستشار محمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن جميع الشكاوى التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية، اتخذ قرارات بشأنها منذ فترة طويلة، قائلًا: "لا توجد قصاصة ورق في مكتبي".

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي أحد للاجتماع مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لمناقشة العقوبات الخاصة بالأهلي وبيراميدز وجوميز مدرب الزمالك".

وشدد رئيس لجنة الانضباط على أن الحديث عن جلسة مع رئيس اتحاد الكرة لتخفيض العقوبات التي اتخذتها اللجنة لا أساس له من الصحة، كما أنه مرفوض جملة وتفصيلًا.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، كلمتك

تصريحات جمال علام

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل إعلان عقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع لجنة الانضباط خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.

وأضاف جمال علام في تصريحات تليفزيونية: ما قيل عن أنني اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة وطلبت منه إعلان عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.

 

علام: أديت رسالتي على أكمل وجه

وتابع علام: "قالوا أيضًا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".

 

انتهاء فترة مجلس جمال علام

جدير بالذكر أن جمال علام وأعضاء مجلسه سيرحلون عن اتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء فترة ولاية المجلس، حيث يتسلم مجلس هاني أبو ريدة إدارة شؤون اتحاد الكرة في السنوات الأربع القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق