الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - تراجع سعر الذهب في أسواق الصاغة مع ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 3/12/2024، عقب استقراره خلال الساعات القليلة الماضية.

ومع استمرار البحث عن أفضل طرق لاستثمار المدخرات، يصبح البحث عن الذهب، مثار اهتمام الكثيرين، لذا، يأتي الذهب في مقدمة الباحثين عن أفضل الطرق لحفظ الأموال وتنميتها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق واقبالًا من المواطنين نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3655 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

سعر الذهب

انخفضت أسعار الذهب عالميًا بحسب آخر تحديث لـ سعر أوقية الذهب الآن، حيث سجلت نحو 2641 دولارًا للبيع، و2641 دولارًا للشراء، عقب استقرار سعر الذهب والمشغولات الذهبية بمحلات الذهب والمجوهرات في أسواق الصاغة المختلفة.

وشهد سعر الذهب تذبذبًا على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء، في الأسواق بين الارتفاع والإنخفاض، ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29400 جنيهًا للبيع، و29240 جنيهًا للشراء.

وترصد بوابة كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في سوق الصاغة وتأتي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4200 جنيهًا للبيع، و4177.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 3850 جنيهًا للبيع، و3829 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3132.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 2450 جنيهًا للبيع، و2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2100 جنيهًا للبيع، و2088.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 نحو 29400 جنيهًا للبيع، و29240 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2641.76 دولار للبيع، و2641.49 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4200 جنيهًا 4177.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3850 جنيهًا 3829 جنيهًا سعر الذهب عيار 21 3675 جنيهًا 3655 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 3150 جنيهًا 3132.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2450 جنيهًا 2436.75 جنيه سعر الذهب عيار 12 2100 جنيهًا 2088.5 جنيه سعر الذهب عيار 9 1575 جنيهًا 1566.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 29400 جنيهًا 29240 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2641.76 دولار 2641.49 دولار