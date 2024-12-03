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علي ماهر يعلن قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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علي ماهر يعلن قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

علي ماهر يعلن قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على إستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

وتضم القائمة 22 لاعبًا هم: 
محمود جاد،  محمود حمدي، محمد شحاتة لحراسة المرمى.
كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي،  أحمد عيد، خالد صبحي لخط الدفاع.
محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، البنيني سامادو أتدجيكو لخط الوسط.
محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية. 

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو  في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا  حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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